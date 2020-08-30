Новая возлюбленная Брэда Питта, модель Николь Потуральски оказалась замужем и с ребенком

Как передает Politeka.net, подробности изданию Daily Mail рассказали знакомые красотки.

Недавно Брэда Битта заметили во французском аэропорту в компании девушки, в которой узнали 27-летнюю немецкую модель Николь Потуральски. По словам источников, она познакомилась с голливудской звездой в августе 2019 года в Берлине в заведении своего мужа, 68-летнего ресторатора Роланда Мэри. Брэд Питт вместе с режиссером Квентином Тарантино посетили ресторан «Borchardt», когда приезжали в Германии на премьеру фильма «Однажды в Голливуде». Роланд познакомил почетных гостей со своей женой, которая родила ему сына Эмиля.

Как утверждают знакомые, Николь все еще состоит в браке. Примечательно, что она использует псевдоним с фамилией мужа: Нико Мэри. Роланд не распространяется о возможном романе Брэда Питта с его супругой, но поговаривают, что у пары свободные отношения в браке и они могут встречаться, с кем захотят. Якобы, бизнесмен относится к интрижке Николь философски и не особенно ревнует. У него уже было три брака и в общей сложности пятеро детей.

В то же время, Брэд и Николь, похоже, счастливы вместе. Ранее очевидцы рассказали СМИ, что знаменитости вели себя как подростки и даже целовались на людях.

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