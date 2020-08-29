Раскрыты некоторые подробности личной жизни звезды Голливуда Брэда Питта

Об этом пишет Сплетник.

По информации инсайдеров, 56-летний Брэд Питт как минимум девять месяцев уже встречается с молодой немецкой моделью Николь Потуральски.

Впервые звездную пару засекли на концерте Канье Уэста осенью 2019 года в концертном зале "Голливуд-боул" в Лос-Анджелесе. Очевидцы с мероприятия уверяют, что они увлеченно общались друг с другом до того, пока не началось выступление рэпера.

В данный момент Брэд Питт и Николь Потуральски наслаждаются совместным отпуском во Франции.

Как Питту и Потуральски так долго удалось сохранить свои отношения в тайне, большой вопрос. Источники же утверждают, что Брэд и Николь перестали прятаться от посторонних глаз и вели себя на публике как "влюбленные подростки". Поэтому не исключено, что очень скоро звездная пара скоро официально объявит о своем статусе.



Ранее мы рассказывали, что 56-летний Брэд Питт променял Дженнифер Энистон на молодую модель из Германии.

Голливудскую звезду с новой избранницей в аэропорту Ле-Кастейе, куда пара прибыла на частном самолете. По данным источников, Бред Питт вместе с немецкой моделью Николь Потуральски отправились отдыхать на юг Франции, вероятно, они остановились в поместье актера Шато Мираваль, где звезда Голливуда отмечала пышную свадьбу с Джоли.

В сети уже заметили, что девушка - смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк. Она поразительно похожа на бывшую жену Питта формой головы, чертами лица и стройной фигурой.

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