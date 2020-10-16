Український шоумен з "Кварталу 95" Юрій Ткач викликав фурор, показавшись у піджаку
Відповідні кадри він опублікував у себе в Instagram, передає Politeka.
"Обожнюю, коли говорять»позуй". Відразу приймаю позу", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ткач позує в піджаку і футболці. Доповнювала образ знаменитості красива бутоньєрка.
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"Юра, ти дуже красива людина, а на фото ти просто шикарний», «ось, у кого Буся навчилася позувати», «навіть камені посміхаються», «пиріжок став каменем», - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що комік і шоумен студії» Квартал 95 " Юрій Ткач похвалився домашнім улюбленцем, не забувши при цьому про Євгена Кошового
"Чикакошева", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах собака породи Чихуахуа озлоблено гарчить в камеру, після чого різко «перемикається» на щось. У тегах до посту Ткач тегнув Кошового, а українці буквально «залилися» сміхом.
Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.
Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.
Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.