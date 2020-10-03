Украинский комик и шоумен студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался домашним любимцем, не забыв при этом о Евгении Кошевом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чикакошевая», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах собака породы Чихуахуа озлобленно рычит в камеру, после чего резко «переключается» на что-то. В тегах к посту Ткач тегнул Кошевого, а украинцы буквально «залились» смехом.

«Чем-то похожа на хозяина», «Боги бусинка! У нее наверное кнопка где- то, ну в общем ну там!», «ох, какая злючка. Красоточка», «она чем-то на него самого похожа», «А почему эта зверюга без намордника?», «Юра, ты так изменился. Похудел что ли», - пишут они.

Как сообщалось до этого, Юрий Ткач рассказал, что думает о своем будущем и возможном походе в политику.

Так, по словам звезды, он никогда не задумывался о смене ремесла. Более того, Ткач рассказал, что считает юмор и политику несовместимыми вещами, поэтому не допускает своего похода во власть.

Кроме того, по словам знаменитости, в политику не пойдет ни он, ни Кошевой, ни Ласточкин.

"Юмор должен оставаться юмором, а политика - политикой", - резюмировал он.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.