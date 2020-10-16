Популярний український телеведучий Володимир Остапчук показав красуню-дружину на весіллі

Відповідний кадр він опублікував у себе в Instagram, передає Politeka.

"Разом ми можемо все", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Остапчук позує поруч зі своєю дружиною – красунею Христиною Гірник. Дівчина в білосніжній сукні, а сама пара зворушливо тримається за руки.

«Це не весілля року, Добринін й Квіткова – весілля року, а ці скопіювали», «весілля року? Ось ці кривлянія награні», «багато ідей здерли у весілля Добриніна», «це зовсім не весілля року», «пронесіть свою любов через все життя!!!🤗 «, «дуже красиво. Вітаю», «вітаю нову сім'ю 😍 бажаю вам щастя, міцного здоров'я і всього найкращого», «багато прекрасних щасливих років», «красива пара! Ви доповнюєте один одного! Вітаю Вас з новою сім'єю!», - пишуть користувачі мережі.

До цього ми розповідали, що телеведучий Володимир Остапчук одружився зі своєю коханою Христиною Гірник.

Судячи з фото і відео, у парочки була розкішне весілля. Христина тричі змінила сукню під час торжества. Гостей розважала Вєрка Сердючка та інші українські артисти.

Особливо зворушливим моментом стала церемонія обміну клятвами і кільцями. Остапчук стояв у центрі залу, коли Христина з'явилася в коридорі з батьком. Телеведучий не зміг стримати емоцій і розплакався.

Нагадаємо, що Остапчука відвезли на "швидкій" з температурою під 40: "Рентген показав...".

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук і Христина Гірник стали чоловіком і дружиною, зворушливі кадри.

Також Politeka писала, що напідпитку наречена Остапчука розбурхала відвертим фото в ніч перед весіллям: "я хочу…».