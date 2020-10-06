Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал новые детали своего заболевания китайским вирусом

По его словам, первые симптомы заболевания проявились у него четвертого сентября, а спустя две недели повторные тесты уже оказались негативными, пишет Politeka со ссылкой на Факты.

Однако, общая слабость прошла лишь через три недели.

"Уже в восемь часов вечера хочется лечь, до сих пор остались слабость и повышенная потливость", – признался ведущий.

Для Остапчука коронавирус был как "гром среди ясного неба".

"Утром резко стало плохо: недомогание, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. После обеда температура выросла до 39,6. На скорой меня увезли в больницу. Рентген показал двухстороннюю пневмонию. На следующий день появился удушливый кашель и ужасная слабость. Дальше – неделя сущего ада!", – делится впечатлениями знаменитость.

Также он рассказал, чем его лечили.

"Выписали кучу антибиотиков на двенадцать дней. Еще парацетамол от сумасшедшей температуры, витамины C и D, цинк. Свежий воздух – ходили гулять на балкон с Кристиной. И упражнения для легких – сидел и надувал шары", – рассказал Владимир Остапчук.

Первые пять дней болезни, продолжил ведущий, он находился на грани потери сознания, однако по ночам мучился от бессонницы.

"Но после пяти дней ада появился нормальный аппетит. Я менял по три футболки за ночь и по два одеяла. Постоянно был весь мокрый. Даже посреди ночи мы заводили будильник через каждые три часа, чтобы вести замеры дыхания и сатурации. На шестой день постепенно стала спадать температура, ушел кашель и вернулось желание жить", – сообщил Владимир.

Ранее украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как пережил болезнь. Об этом он рассказал у себя в Инстаграм, сопроводив пост совместным фото со своей невестой Кристиной Горняк.

Как известно, у Остапчука подтвердился китайский вирус и он долгое время проводил дома, лечился и самоизолировался. После того, как недуг отступил, Остапчук решил рассказать украинцам, как болезнь протекала у него.

"По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет", - рассказал телеведущий о первом дне болезни.

В этот же день артиста отвезли на скорой в больницу, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. В этот же вечер у него начался удушливый кашель. По словам Остапчука, самыми ужасными днями были дни со второго по пятый.

"Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днём все хуже и хуже", - признался Остапчук.

Новая девушка шоумена Владимира Остапчука едва не погибла в ДТП. По ее словам, трагедия произошла, когда она училась на первом курсе университета.

"Мне было 17 лет. Первый курс университета. Я отпраздновала День юриста. Заняла первое место в конкурсе "Мисс факультета". Потом мы отметили мой день рождения. У меня была прекрасная осень. И затем я попала в аварию. Она меня очень сильно потрясла, потому что я два месяца не ходила. У меня был перелом 9-го и 10-го грудных позвонков", – откровенно призналась возлюбленная Владимира Остапчука.

Кристина рассказала, что в злополучный вечер ее подвозил знакомый, а через какое-то время в их машину влетела фура.

"Я стояла на остановке и ждала маршрутку. Мимо проезжал знакомый, увидел меня и предложил: "Я тебя подвезу". Я согласилась. А потом в дороге на встречную полосу вылетела фура. Лучше бы я дождалась маршрутку. Однако мы оказываемся в том месте, где должны быть", – продолжила молодая девушка.

Напомним, что Остапчук впервые рассказал о своем страшном диагнозе и взбудоражил внешним видом: "Я не вышел...".

Как сообщала Politeka, любовница оседлала Остапчука в образе медсестры и заставила краснеть: "Вошло, как по маслу".

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук раскрыл причину ссор с любимой: "Хожу, как обиженный мальчик".