Украинский телеведущий Владимир Остапчук женился на своей возлюбленной Кристине Горняк

Как передает Politeka.net, кадры со свадьбы появились на официальных страничках звезд в Инстаграм. Судя по фото и видео, у парочки была роскошная свадьба. Кристина трижды сменила платье во время торжества. Гостей развлекала Верка Сердючка и другие украинские артисты.

Особенно трогательным моментом стала церемония обмена клятвами и кольцами. Остапчук стоял в центре зала, когда Кристина появилась в коридоре с отцом. Телеведущий не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Я шла и видела, как он плакал! Внутри сердце мое чуть не выскочило!», - подписала Кристина видео, на котором шла к алтарю.

Стоит отметить, что мужчина не мог успокоиться даже тогда, когда пришло время читать клятвы. Судя по всему, Остапчук расчувствовался, так как увидел Кристину в новом платье. Утром парочка официально расписалась, а к вечеру Кристина переоделась в более роскошный наряд.

Добавим, что накануне свадьбы Остапчук предупреждал свою невесту, что ему будет трудно сдерживать эмоции. Он написал об этом у нее в Инстаграм.

«Это очень трогательно... Милая моя, завтра Наш день и я не обещаю, что смогу сдержать слезы восхищения», - заявил телеведущий.

Напомним, что Остапчука увезли на "скорой" с температурой под 40: "Рентген показал...".

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук и Кристина Горняк стали мужем и женой, трогательные кадры.

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