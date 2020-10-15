В шоу-бизнесе стало на одну звездную пару больше

Владимир Остапчук и Кристина Горняк наконец узаконили свои отношения

Радостными кадрами девушка поделилась в своем личном Instagram.

Так, Владимир Остапчук и Кристина Горняк похвастались перед фанатами тем, что стали мужем и женой.

Пара узаконила свои отношения спустя два месяца после помолвки, а Кристина Горняк взяла себе фамилию своего звездного мужа.

На роскошной невесте можно увидеть белое свадебное платье с эффектным разрезом. Нежный образ жена Владимира Остапчука дополнила белоснежной вуалью.

В руках у Кристины свадебный букет цветов, а шоумен для торжественного мероприятия выбрал черный костюм, жилетку и белую рубашку, а галстуку предпочел бабочку.

"Свадьба года", - подписала девушка снимок в Instagram Stories.

Как известно, Владимир и Кристина планируют праздновать свадьбу в ресторане в элитном коттеджном городке Золоче недалеко от Киева. Вместо большой многолюдной гулянки пара решила позвать на мероприятие только 45 самых близких людей.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Остапчук переболел китайским вирусом.

"По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет", - рассказал телеведущий о первом дне болезни.

В этот же день артиста отвезли на скорой в больницу, где ему диагностировали двустороннюю пневмонию. В этот же вечер у него начался удушливый кашель. Как утверждал шоумен, самыми ужасными днями были дни со второго по пятый.

Напомним, что Остапчук впервые рассказал о своем страшном диагнозе и взбудоражил внешним видом

Как сообщала Politeka, любовница оседлала Остапчука в образе медсестры и заставила краснеть

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук раскрыл причину ссор с любимой