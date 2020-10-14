Возлюбленная популярного украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк удивила признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ночь перед свадьбой, какая она? Сегодня я ночую одна в отельном номере. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине с собой, и своими мыслями. Если ко мне придут волнения перед сном, я прогоню их прочь. Ведь завтра солнечный день», - говорится в сообщении.

В то же время Горняк обратилась к своему возлюбленному.

«Завтра день, которого мы ждали, я помню, как Ты @vova_ostapchuk мечтал, чтобы я шла к тебе в белом платье и завтра так будет! Завтра день когда все будут танцевать, петь и радоваться за нас. Завтра мы скажем друг другу волшебные слова и пронесём их по жизненному пути! Завтра наш день! Я жду Тебя, мой милый! Обнимаю. Твоя К», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что Горняк сопровождала этот пост снимком, где она с бокалом алкоголя залезла на стол.

Под снимком поклонники пары бросились поздравлять будущих молодоженов, желая им счастья. Кроме того, некоторые из них начали давать семейные советы паре.

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