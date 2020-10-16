Американська модель Кендалл Дженнер, яка є сестрою Кім Кардаш'ян, показала фігуру в прозорій сукні

Як повідомляє Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Одягнув мене. Метт Вільямс, вітаю тебе, геній! Яка гарна колекція", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кендалл Дженнер постає в прозорій сукні, яка максимально оголює її фігуру. При цьому дівчина ефектно підняла руки, дивовижно показавши головне достоїнство – розкішні форми.

"Спокушаєш, Дженнер. Чудово виглядаєш«, "вогонь наряд» «" Це так красиво, що не передати словами«,» абсолютна краса«, " все-таки краще її немає!❤ ️ ", "ангел чистої води», "божественний вид", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня показала себе в блискучій білизні. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи достоїнства фігури. Волосся у моделі були розпущені, а сама Кендалл позувала у ванній кімнаті. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим, адже Дженнер майже нічим не прикрила своє тіло.

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