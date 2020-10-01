Известная модель Кендалл Дженнер показала себя и рассказала о ванной

На фото красотка показала себя в блестящем белье. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя достоинства фигуры. Волосы у модели были распущены, а сама Кендалл позировала в ванной комнате. Фото вышло очень соблазнительным и интересным, ведь Дженнер почти ничем не прикрыла свое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошая ванна", - подписала фото Дженнер.

Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали комментарии:

"Почему у вас у раковины масло в форме сердца?", "Я хочу быть такой худой", "Но это хорошая ванная ... Я не могу лгать", "Ты шикарна", "Зачем я ел эту картошку герцогини", "люблю это, атмосфера безупречная", "Брат, черт возьми, я только что съел два тако .... почему ты опубликовала это сообщение", "Кендалл создана богами", "почему ты опять в отражении зеркала Кендалл Дженнер?", "Diosa".

Сообщалось, что всемирно известная модель Кендалл Дженнер похвасталась невероятной фигурой без белья.

22-летняя американская модель, звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер, частенько выбирает откровенные наряды.

Судя по откровенности последних опубликованных кадров, Кендалл не отказалась от своих привычек.

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