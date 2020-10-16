Американская модель Кендалл Дженнер, которая является сестрой Ким Кардашьян, показала фигуру в прозрачном платье

Как сообщает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Одел меня. Мэтт Уильямс, поздравляю тебя, гений! Какая красивая коллекция», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кендалл Дженнер предстает в прозрачном платье, которое максимально оголяет ее фигуру. При этом девушка эффектно подняла руки, изумительно показав главное достоинство – роскошные формы.

«Искушаешь, Дженнер. Великолепно выглядишь», «огонь наряд», «это так красиво, что не передать словами», «абсолютная красота», «всё-таки лучше ее нет!❤️», «ангел чистой воды», «божественный вид», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, известная модель Кендалл Дженнер показала себя и рассказала о ванной

На фото красотка показала себя в блестящем белье. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя достоинства фигуры. Волосы у модели были распущены, а сама Кендалл позировала в ванной комнате. Фото вышло очень соблазнительным и интересным, ведь Дженнер почти ничем не прикрыла свое тело.

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