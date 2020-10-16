Українських пенсіонерів попередили про виділення на виплати, які надійдуть найближчим часом, кілька мільярдів

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, передає Politeka.

"16 жовтня Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 3,5 млрд гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму у 28 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.

Також чиновники з ПФУ розповіли, що»виплата пенсій буде проведена в кожну визначену пенсіонеру дату".

До цього ми розповідали, що колишні військові влаштували протест під офісом президента, вимагаючи усунути дискримінацію в нарахуванні пенсій.

Близько півсотні мітингувальників колоною пройшлися урядовим кварталом, заблокувавши там рух.

Підійшовши до офісу президента, військові пенсіонери оголосили свої вимоги.

За словами протестувальників, півмільйона військових, які вийшли на пенсію до 2018 року, отримують значно менше грошей, ніж ті, хто покидає військо зараз.

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