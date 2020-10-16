Украинских пенсионеров предупредили о выделении на выплаты, которые будут поступить в ближайшее время, несколько миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Politeka.

«16 октября Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденного графика, продолжил финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлены 3,5 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму в 28 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Также чиновники из ПФУ рассказали, что «выплата пенсий будет проведена в каждую определенную пенсионеру дату».

Как сообщалось до этого, бывшие украинские военные устроили митинг под зданием Офиса президента, выставив одно условие: нейтрализовать дискриминацию в назначении и начислении пенсионных выплат.

Так, около полусотни людей прошлись колонной по правительственному кварталу, блокируя при этом движение.

У самого здания офиса Зеленского, военные начали оглашать свои требования в громкоговоритель.

По словам протестующих, полмиллиона военных, вышедших на пенсию до 2018 года, получают значительно меньше денег, чем те, кто покидает войско сейчас.

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