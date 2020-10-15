Когда, кому и на сколько повысят

В 2021 году украинских пенсионеров ожидают несколько этапов роста выплат

Как информирует Politeka со ссылкой на Центp гpoмадськoгo мoнитopингу и кoнтpoлю, пенсии вырастут у почти 10 миллионов украинских пенсионеров.

По информации Министерства социальной политики Украины, больше всего выплаты вырастут у пенсионеров, имеющих полный страховой стаж (у пенсионеров 65+ – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, 75+ – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

Деньги на пенсионные выплаты будут поступать из зарплатных отчислений 13 миллионов работающих украинцев, а также из госбюджета.

Всего предусмотрено пять этапов повышения:

В январе 2021 года – пенсионерам в возрасте 65 лет, получающим минимальные выплаты, размер минимальной пенсии увеличат с 2100 до 2400 грн;

В марте большинству пенсионеров проиндексируют выплаты в соответствии с ростом зарплат и инфляции, процент повышения рассчитают в феврале.

В апреле пересчитают выплаты для работающих пенсионеров, выплаты скорректируют с учетом увеличения стажа и роста зарплаты.

В июле минимальная пенсия для 65-летних пенсионеров вырастет с 2400 грн до 2600 грн. Кроме того, украинцам, которым 75 лет и у которых полный страховой стаж обещают повысить пенсии на 400 грн (минимальные достигнут 2500 грн).

Также в этом месяце дополнительно выплатят 500 грн пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и имеющим полный страховой стаж. Кроме того, Пенсионный фонд увеличит основной размер минимальной пенсии до 1854 грн;

В декабре 2021 года минимальная пенсия вырастет с 1854 грн до 1934 грн, надбавки тоже пересчитают.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 12 октября продолжил финансирование пенсий октября согласно утвержденному графику. На выплату октябрьских пенсий направлено 4,4 млрд гривен. Всего обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 19,3 миллиарда гривен.

Ранее мы писали о том, что украинцам решили рассказать правду о том, за счет кого планируют в ближайшее время повышать минимальную зарплату. Об этом рассказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Проблема заключается в том, что вместе с увеличением минимальной зарплаты, перерасчет единой тарифной сетки фактически не происходит. То есть риск того, что без выделения дополнительных средств - а на это в государственном бюджете Украины фактически не предусмотрено выделение средств - повышение будет происходить за счет самих работников», - отметил он.

Бывший чиновник также рассказал, что в такой ситуации украинцы столкнутся с проблемой, когда «оклады будут расти, а дополнительные выплаты будут сокращаться».

«Риск в том, что при повышении минимальной заработной платы реальные зарплаты расти не будут», - подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что высокие зарплаты в Украине – удел не только программистов.

Более 30 тысяч гривен в нашей стране реально заработать не только сотрудникам IT-сферы, хотя они традиционно возглавляют рейтинги самых высокооплачиваемых вакансий. Неплохо платят домашнему персоналу, который работает в обеспеченных семьях, а также медиабайерам и аналитикам.

Нынешний показатель количества безработных в Украине более чем в два раза превысил тот же показатель прошлого года.

По состоянию на 12 октября, в Украине зарегистрировано 427 тысяч безработных. Этот показатель на 59% (то есть 159 тысяч человек) превышает данные за тот же период 2019 года, передает "Радио свобода" со ссылкой на данные соответствующего запрос в Государственный центр занятости.

С начала карантина, то есть с 12 марта, по 9 октября статус безработного получили 525 тысячи человек - в Центре этот показатель оценивают как на 53% выше, чем за такой же период прошлого года.

В ведомстве также раскрыли, в каких регионах ситуация наиболее патовая, и где - наименее.

Так, наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве - с начала карантина показатель подскочил в два раза.

При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%.

342 тысяч украинцам, ставшим на учет, удалось трудоустроиться за время карантина. На сегодня, в базе Центра предлагается 67 тыс. вакансий, это на 34% меньше, чем в прошлом году. Так, если в 2019-м 12 октября на одну вакансию претендовали 3 человека, то сейчас - шестеро.

Следующий транш Международного валютного фонда Украина получит в конце 2020 – начале 2021 года.

Такой прогноз опубликовали аналитики BofA Securities, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что власть Украины и в дальнейшем подтверждает свою приверженность программе сотрудничества с МВФ. По мнению экспертов, Украина, вроятно, подходит к началу постепенного решения проблем.

"Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021", – говорится в обзоре.

Аналитики назвали следующие причины отсрочки очередного транша:

уровень дефицита госбюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ.

давление на заместителей председателя НБУ Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новоизбранный Кирилл Шевченко.

В 2021 году заработная плата украинских медиков должна быть повышена. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 14 октября.

По его словам, заработная плата медицинских работников вырастет минимум в два с половиной раза. Это будет справедливо по отношению к сотрудникам сферы здравоохранения.

«Мы должны прекратить это, когда за последние 29 лет у медиков была самая низкая зарплата в стране», - отметил глава Минздрава, добавив, что ведомство будет настаивать на формировании таких тарифов на следующий год.

В Минздраве также напомнили, что уже с сентября медики получают надбавку к заработной плате. Отмечается, что врачи получили по 3560 гривен доплат, медсестры и фельдшеры по 2500 гривен, а санитары – по 1250 гривен.

В ведомстве добавили, что Национальная служба здоровья уже начала перечислять на счета больниц средства за октябрь.

Напомним, что пенсии украинцев под угрозой, в Раде подтвердили тревожный прогноз Кабмина: "У нас нет...".

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения.

Также Politeka писала, что украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре...".

https://youtu.be/rvFEch9zuAM