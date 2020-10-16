Бывшие военные устроили протест под Офисом президента, требуя устранить дискриминацию в начислении пенсий

Около полсотни митингующих колонной прошлись правительственным кварталом, заблокировав там движение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подойдя к Офису президента, военные пенсионеры огласили свои требования.

По словам протестующих, полмиллиона военных, вышедших на пенсию до 2018 года, получают значительно меньше денег, чем те, кто покидает войско сейчас.

«Это получается в два раза меньше. Из-за чего? Из-за того, что незаконно забрали выслугу, забрали премию, особые условия службы, остальные надбавки по родам войск. Оставили голый оклад, голый должностной оклад, звание и уменьшили выслугу. Все. Написали, что мы все служили по 25 лет, а реально служили все больше», - говорит участник акции.

При этом более сорока тысяч пенсионеров имеют судебные решения, которые заставляют государство перечислить выплаты. Однако пенсионный фонд и Минобороны не спешат выполнять эти решения.

Участники акции угрожают заблокировать выходы из парламента и правительства, а также перекрыть движение в центре, если их не услышат.

Как сообщалось ранее, в следующем году в правительстве пообещали в несколько этапов повысить пенсии украинцам. Однако это повышение коснется не всех.

По словам экс-министра социальной политики Украины Андрея Ревы, не будут пересчитывать выплаты военным пенсионерам. Это связано с тем, что закончилось действие соответствующих постановлений о перерасчете пенсий военнослужащим.

Напомним про пересчет пенсий и доплат, кто получит больше денег: «Уже через несколько месяцев…»

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