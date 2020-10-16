Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася чудовою засмагою, розкривши кофту до межі
Як повідомляє Politeka, кадр дівчина опублікувала у себе в Instagram.
"Привіт" - коротко сказано в підписі.
Звернемо увагу, що на знімках Олівейра позує в коричневому вбранні, який вирішила розкрити до межі. При цьому красуня ефектно дивиться в кадр, що не могли не відзначити її шанувальники.
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"Стріляєш влучно очима, крута«,» що за Краса, о мій Бог«,» така красива«,» найкраща і красива дівчинка у світі«," гаряча і водночас сувора. Чудово", "скучив за тобою, милашка", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду Victoria's Secret, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку
"Барбі Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на кадрах красуня позує в крихітному купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На деякому з них модель вирішила зігнутися до непристойності, показавши принади у всій красі.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".
Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:»Афродіта".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.