Зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася чудовою засмагою, розкривши кофту до межі

Як повідомляє Politeka, кадр дівчина опублікувала у себе в Instagram.

"Привіт" - коротко сказано в підписі.

Звернемо увагу, що на знімках Олівейра позує в коричневому вбранні, який вирішила розкрити до межі. При цьому красуня ефектно дивиться в кадр, що не могли не відзначити її шанувальники.

"Стріляєш влучно очима, крута«,» що за Краса, о мій Бог«,» така красива«,» найкраща і красива дівчинка у світі«," гаряча і водночас сувора. Чудово", "скучив за тобою, милашка", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду Victoria's Secret, похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

"Барбі Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах красуня позує в крихітному купальнику, ефектно демонструючи розкішну фігуру в різних позах. На деякому з них модель вирішила зігнутися до непристойності, показавши принади у всій красі.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра здивувала видом ззаду в крихітних шортах:»Чорна пантера".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра побалувала соковитим видом в бікіні:»Афродіта".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра пограла бюстом на камеру, застигнувши в непристойній позі: спекотні кадри.