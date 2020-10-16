32-річна російська актриса Христина Асмус, заражена китайським вірусом і нудьгуюча в ізоляції, потішила публіку новою витівкою

Як передає Pоliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білому вафельному халатику з химерним макіяжем і перукою з величезною вишнею, що стирчить з голови (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Христина, з сумним виглядом, хитала головою в такт пісні й "пожирала" ягоди малини, наколоті на її довгі нігті. При цьому актриса театрально засовувала по черзі в рот пальці, продовжуючи дивитися в камеру.

"І кому ж така яхадка дістанеться? 🤪 🍒 🍓", - підписала кумедні кадри Асмус.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відразу ж сказали, що "ягідка" дістанеться гусару - маючи на увазі її колишнього чоловіка Гаріка Харламова, який виконав головну роль в однойменному серіалі.

"У когось родзинка а у вас аж вишенька🤪"

"Йшов 1984 😀"

"малинкаааа.... Не дражніть😂"

"І чого ж серйозна така?!😅"

"😂 Обожнюю Ваше почуття гумору"

"😂 П'ятниця! Можна і відпочити 🎉 🎉 🎉 "

"Кому кому... той буде дуже радий 😁"

"Кому-кому....😂 😂 😂 😂Гусару звичайно😘"

"нормальна жіноча ізоляція, дуже боляче дивитися"

"Ата-та Крісті🤣"

"Нікому не дістанеться, з Гаріком зійдетеся знову років через пару"

Раніше ми повідомляли, що Асмус здивувала фото з незадоволеним обличчям і розставленими ногами. Актриса сиділа на дивані в коротких білих шортиках, чорному топі і зав'язаній на животі червоній сорочці. У підписі вона обурилася тим, скільки багато людей пишуть їй у соцмережі про те, що пост про зараження китайським вірусом - проплачений.

Нагадавши, щаслива Асмус в прозорому корсеті розважилася на прем'єрі фільму

Як повідомляла Politeka, заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова