32-річна російська актриса Христина Асмус, заражена китайським вірусом і нудьгуюча в ізоляції, потішила публіку новою витівкою
Як передає Pоliteka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білому вафельному халатику з химерним макіяжем і перукою з величезною вишнею, що стирчить з голови (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Христина, з сумним виглядом, хитала головою в такт пісні й "пожирала" ягоди малини, наколоті на її довгі нігті. При цьому актриса театрально засовувала по черзі в рот пальці, продовжуючи дивитися в камеру.
"І кому ж така яхадка дістанеться? 🤪 🍒 🍓", - підписала кумедні кадри Асмус.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі відразу ж сказали, що "ягідка" дістанеться гусару - маючи на увазі її колишнього чоловіка Гаріка Харламова, який виконав головну роль в однойменному серіалі.
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"Йшов 1984 😀"
"малинкаааа.... Не дражніть😂"
"І чого ж серйозна така?!😅"
"😂 Обожнюю Ваше почуття гумору"
"😂 П'ятниця! Можна і відпочити 🎉 🎉 🎉 "
"Кому кому... той буде дуже радий 😁"
"Кому-кому....😂 😂 😂 😂Гусару звичайно😘"
"нормальна жіноча ізоляція, дуже боляче дивитися"
"Ата-та Крісті🤣"
"Нікому не дістанеться, з Гаріком зійдетеся знову років через пару"
Раніше ми повідомляли, що Асмус здивувала фото з незадоволеним обличчям і розставленими ногами. Актриса сиділа на дивані в коротких білих шортиках, чорному топі і зав'язаній на животі червоній сорочці. У підписі вона обурилася тим, скільки багато людей пишуть їй у соцмережі про те, що пост про зараження китайським вірусом - проплачений.
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