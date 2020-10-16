Українська актриса Ірина Сопонару з "Квартал 95" розповіла про брудні подробиці свого побачення з хлопцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А це я зі своїм хлопцем на побаченні, хочете брудні подробиці? Дивіться Жіночий Квартал, завтра на ... " - йдеться в повідомленні»

На опублікованому знімку видно, що Сопонару стоїть на сцені поруч зі скандальним українським співаком Максом Барських.

"Клас", " він живий? Після побачення " « "неймовірно класна", " тобі подобається пісня Бумбокс вахтерам? Просто цікаво?"- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Ірина Сопонару похвалилася розкішною фігурою в чорній сукні

У себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких постала в обтягуючій сукні. Судячи з усього, фото було зроблено перед зйомками, так як Ірина була з мікрофоном на обличчі. Можна припустити, що це образ Ірини з нового концерту. Вона позувала на камеру, ніжно склавши руки й повернувшись спиною до об'єктива. Виглядала Сопонару одночасно спокусливо, пікантно і ніжно. Її вигини звели з розуму шанувальників.

За 40 хвилин пост Сопонару зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".

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