Звезда студии "Квартал-95" Ирина Сопонару похвасталась очаровательным внешним видом в сети

Как передает Politeka.net, эффектная блондинка студии "Квартал-95" уже не первый год радует зрителей своим юмором на сцене и красотой в социальных сетях.

Так, у себя в Инстаграм молодая артистка разметила свежее фото, на котором попозировала в длинном белом платье с глубоким вырезом на груди.

Сопонару грациозно застыла в позе статуи, а у ее ног разлегся пес крупной породы.

«Что по субботе, гайз? Кто куда сегодня? Танцы, прогулки, чилл? Пишите в коментах, как проводите досуг🖤», - спросила Ирина у своих подписчиков.

Пользователи сети не поскупились на комплименты для артистки.

«Классный песик», «Отлично выглядишь», «Красотка», «Вау», «Королева», - эти и другие восхищенные комментарии оставили фолловеры под снимком.

Ранее мы писали, что Сопонару показалась перед поклонниками во всей красе. Девушка надела соблазнительное бикини, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Сопонару позировала возле бассейна, демонстрируя свое загорелое тело. На фото можно увидеть, как девушка слегка опустила руку вниз под плавки, благодаря чему образ стал особенно пикантным.

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума «секретом» в наряде с декольте: «Фантастика!».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару расставила ноги на камеру и произвела фурор: «Кайфово получилось».

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