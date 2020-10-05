Звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару похвасталась роскошной внешностью во время фотосессии с лошадью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вставай и сияй», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Сопонару позирует рядом с лошадью, эффектно приспустив наряд. От белья при этом красотка решила избавиться. Поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Охх, Ирочка - убила», «очень красиво», «сама нежность», «красотулька», «очень классно и очень красиво и вы очень красивая», «какая красота», «очаровательная», «обалденная», «богиня», «вау, супер вид», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Ирина Сопонару похвасталась роскошной фигурой в черном платье

У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых предстала в обтягивающем платье. Судя по всему, фото было сделано перед съемками, так как Ирина была с микрофоном на лице. Можно предположить, что это образ Ирины с нового концерта. Она позировала на камеру, нежно сложив руки и повернувшись спиной к объективу. Выглядела Сопонару одновременно соблазнительно, пикантно и нежно. Ее изгибы свели с ума поклонников.

За 40 минут пост Сопонару собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару произвела фурор в платье с огромным вырезом до пупка: «Вау».

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