Популярная украинская актриса, звезда «Квартал 95» Ирина Сопонару похвасталась фигуркой в обтягивающем наряде

Как сообщает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка стояла перед зеркалом в обтягивающей юбке и коротком топе оранжевого цвета. Образ красотка дополнила солнцезащитными очками. Трикотажный наряд подчеркнул идеальные изгибы фигурки Сопонару, а цвет наряда сделал ее образ нежным и солнечным.

«Зеркальное зеркало на стене», - подписала снимок Сопонару.

За час фото актрисы собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Красота», «Иришка как всегда🔥», «Самая лучшая», «Хороша», «Вах», «Прекрасно», «Красотулька!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сопонару показалась перед поклонниками во всей красе. Девушка надела соблазнительное бикини, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. Сопонару позировала возле бассейна, демонстрируя свое загорелое тело. На фото можно увидеть, как девушка слегка опустила руку вниз под плавки, благодаря чему образ стал особенно пикантным.

Кроме этого, недавно звезда «Квартал 95» поделилась кадрами с отдыха. Девушка позировала в белой рубашке и топе с декольте. Сопонару приспустила наряд, в результате чего в кадр попало тату на интимном месте.

Напомним, что Ирина Сопонару свела с ума «секретом» в наряде с декольте: «Фантастика!».

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару расставила ноги на камеру и произвела фурор: «Кайфово получилось».

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару свела с ума постельными шалостями в одном белье: "Могут только девочки".