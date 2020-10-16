Американська модель Ебігейл Речфорд подражнила фанатів, показавшись у сукні з непристойним декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Гаразд, так, вчора я забув опублікувати перші два фото з моєї фотосесії 😩 Отже, тепер оцініть ці чотири фотографії від улюблених до нелюбимих», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Речфорд позує в сукні з непристойним декольте, прикривши розкішний бюст руками. Це стало причинною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Нагородила тебе природа, Ебі", "неймовірна Ебі" « "обожнюю тебе будь-яку, Ебі", "фантастика», «ти настільки неймовірна», «так чертовски гаряче», "це просто неймовірний вид", - пишуть вони.

Звернемо увагу, що красуня також опублікувала знімок, зроблений поблизу. На ньому Речфорд позує з приспущеним вбранням, демонструючи ідеальний макіяж і зачіску.

Як повідомлялося до цього, модель Ебігейл Речфорд порадувала фанатів, поділившись кадрами в крихітному бікіні

Так, красуня позує в крихітному бікіні, яке вирішила потягнути за мотузочки й оголивши зайве. При цьому модель пропонує передплатникам конкурс-вгадати число, яке вона загадала. Переможцю вона обіцяла винагороду, проте вони більше звернули увагу на красу знаменитості.

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