Американская модель Эбигейл Рэтчфорд подразнила фанатов, показавшись в платье с непристойным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ладно, так, вчера я забыл опубликовать первые два фото с моей фотосессии 😩 Итак, теперь оцените эти четыре фотографии от любимых до нелюбимых», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Рэтчфорд позирует в платье с непристойным декольте, прикрыв роскошный бюст руками. Это стало причинной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Наградила тебя природа, Эби», «невероятная Эби», «обожаю тебя любую, Эби», «фантастика», «ты настолько невероятная», «так чертовски горячо», «это просто невероятный вид», - пишут они.

Обратим внимание, что красотка также опубликовала снимок, сделанный вблизи. На нем Рэтчфорд позирует с приспущенным нарядом, демонстрируя идеальный макияж и прическу.

Как сообщалось до этого, модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов, поделившись кадрами в крохотном бикини

Так, красотка позирует в крохотном бикини, которое решила потянуть за веревочки и обнажив лишнее. При этом модель предлагает подписчикам конкурс – угадать число, которое она загадала. Победителю она обещала вознаграждение, однако они больше обратили внимание на красоту знаменитости.

Напомним, Эби Рэтчфорд в мокрой майке без белья засветила лишнее, горячие кадры

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