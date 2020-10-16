Американская модель Эбигейл Рэтчфорд подразнила фанатов, показавшись в платье с непристойным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ладно, так, вчера я забыл опубликовать первые два фото с моей фотосессии 😩 Итак, теперь оцените эти четыре фотографии от любимых до нелюбимых», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Рэтчфорд позирует в платье с непристойным декольте, прикрыв роскошный бюст руками. Это стало причинной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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Okay sooooo I forgot to post the first 2 in my slide yesterday 😩 So now rate these 4 pics from favorite to least favorite 🙌🏼 Por favorrrrrrr 🥰

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«Наградила тебя природа, Эби», «невероятная Эби», «обожаю тебя любую, Эби», «фантастика», «ты настолько невероятная», «так чертовски горячо», «это просто невероятный вид», - пишут они.

Обратим внимание, что красотка также опубликовала снимок, сделанный вблизи. На нем Рэтчфорд позирует с приспущенным нарядом, демонстрируя идеальный макияж и прическу.

Как сообщалось до этого, модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов, поделившись кадрами в крохотном бикини

Так, красотка позирует в крохотном бикини, которое решила потянуть за веревочки и обнажив лишнее. При этом модель предлагает подписчикам конкурс – угадать число, которое она загадала. Победителю она обещала вознаграждение, однако они больше обратили внимание на красоту знаменитости.

Напомним, Эби Рэтчфорд в мокрой майке без белья засветила лишнее, горячие кадры

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула неприличными объемами в прозрачном топике

А еще Politeka сообщала, что раздетая Эби Рэтчфорд на кухне обваляла свои аппетитные "булочки" в муке