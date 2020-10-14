Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала фанатов, поделившись кадрами в крохотном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в крохотном бикини, которое решила потянуть за веревочки и обнажив лишнее. При этом модель предлагает подписчикам конкурс – угадать число, которое она загадала. Победителю она обещала вознаграждение, однако они больше обратили внимание на красоту знаменитости.

«Слишком сладко», «вау, до чего же ты хороша», «божественные формы. Ты умеешь сделать приятно в будничный день», «ты самая красивая девушка и моя любимая королева», «красоточка», «очень круто выглядишь, невероятный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в необычном соблазнительном образе

На кадрах Эби позировала в пушистом прозрачном халате. Звезда не закрыла ним тело, а белье решила не надевать, поэтому можно увидеть пышную грудь Рэтчфорд. Модель без стыда демонстрировала себя, дополнив образ эффектной прической. Фото вышло очень интересным и соблазнительным.

"Думаю, была одной из наших первых гламурных Эби Рэтчфорд", - подписана фотография.

Напомним, Эби Рэтчфорд в мокрой майке без белья засветила лишнее, горячие кадры

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула неприличными объемами в прозрачном топике

А еще Politeka сообщала, что раздетая Эби Рэтчфорд на кухне обваляла свои аппетитные "булочки" в муке