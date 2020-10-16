Власник євроблях в Україні розповіли, як захистити себе від штрафу в розмірі майже двох сотень тисяч гривень

Про це йдеться в матеріалі "ТСН».

Так, норми статей №470 та №481 Митного кодексу передбачається штраф у розмірі до 170 тисяч гривень. Він почав діяти з 22 серпня минулого року. Однак за даною статтею водіїв залучали досить рідко, частіше люди оброблялися "м'якою" відповідальністю в розмірі 8,5 тисячі й 17 тисяч гривень. Без конфіскації авто.

Однак, стаття Конституції №58 передбачає, що людина не може відповідати за діяння, які на момент їх звершення не визнавалися державою як порушення закону.

З цього, якщо вивезення автомобіля не здійснювався в момент до 22 серпня минулого року, то такі дії не можуть кваліфікуватися за «новим» законом як правопорушення.

До цього ми розповідали, що українців масово штрафують, ставлячи їх у безвихідне становище.

Власники "євроблях" потрапили в пастку через карантин і тепер змушені платити немислимі штрафи.

Суди штрафують "євробляхерів" за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту.

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

Як повідомляла Politeka, рішення про жорсткий штраф вступило в дію, за що доведеться викласти до 510 гривень: "з 1 жовтня...".

Також Politeka писала, що з українців стягнули мільйонні штрафи, в Кабміні озвучили цифри: "майже 22 тисячі за...".