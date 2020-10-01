Украинцев массово штрафуют, ставя их в безвыходное положение

Как стало известно, владельцы «евроблях» попали в ловушку из-за карантина и теперь вынуждены платить немыслимые штрафы.

Отмечается, что суды штрафуют «евробляхеров» за превышение срока временного ввоза или транзита, пишет Дорожный адвокат. Тем, кто превысил срок более чем на 30 суток, выписывают штраф в размере 170 тысяч гривен. Как объясняют в издании, именно такой штраф предусмотрен законом за езду на нерастаможенном автомобиле. Если человек отказывается платить, ему грозит конфискация транспортного средства.

На данный момент «евробляхерам» стали массово выписывать штрафы при пересечении границы. Пока что тем, кто границу не пересекает, подобные протоколы не выписывают. В издании отмечают, что владельцы «евроблях» все еще находятся в ожидании доступной растаможки. Соответствующий законопроект застрял в Верховной Раде.

Таким образом, «евробляхеры» фактически оказались в ловушке. Карантин никак не повлиял на сроки пребывания «евроблях» в Украине. Люди начали выезжать из Украины после смягчения карантина, но все равно получали штрафы. Получается, что они не могут вывезти машину из страны, поскольку ее сразу конфискуют до судебного заседания.

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