Гривні буде дуже боляче

Курс валют в Україні 17 жовтня розкриє плани з грандіозного удару по гривні, чекати залишилося недовго

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Так, стодоларова купюра після вихідних підскочить на 2,84 пункту. До середини минулого робочого дня валюта подорожчала до 28,365 грн за один вечір.

Євро подорожчає ще більше: гривня втратить на міжбанку відразу 12,54 грн після вихідних.

Курс валют 17 жовтня НБУ встановив на наступному рівні:

100 доларів – 2833,65 грн;

100 євро - 3317,64 грн.

Російський рубль же подешевшає, і Гривня постарається: 3,6275 грн за десять російських рублів.

До цього ми писали, що курс гривні до долара був оцінений МВФ за паритетом купівельної спроможності

Згідно з розрахунками експертів, курс долара в Україні у 2020 році за паритетом купівельної спроможності становить 7,33 грн/$, в той час, як обмінний - 27,20 грн/$.

З нових розрахунків випливає, що МВФ оцінив українську гривню навіть дорожче, ніж укладачі індексу Біг-Маку.

У звіті Міжнародного валютного фонду також говориться, що номінальний ВВП на одного українця в нинішньому році, якщо враховувати поточні ціни, складе $3,425 тисячі, в той час, як за паритетом купівельної спроможності - $12,710 тисяч.

Нагадавши, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами

Як повідомляла Politeka, долар і Гривня влаштували "розбірки" перед виборами

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют