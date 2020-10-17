Гривне будет очень больно

Курс валют в Украине 17 октября раскроет планы по грандиозному удару по гривне, ждать осталось недолго

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

Так, стодолларовая купюра после выходных подскочит на 2,84 пункта. К средине прошлого рабочего дня валюта подорожала до 28,365 грн за один вечноезеленый.

Евро подорожает еще больше: гривна потеряет на межбанке сразу 12,54 грн после выходных.

Курс валют 17 октября НБУ установил на следующем уровне:

100 долларов – 2833,65 грн;

100 евро – 3317,64 грн.

Российский рубль же подешевеет, и гривна постарается: 3,6275 грн за десять российских рублей.

До этого мы писали, что курс гривны к доллару был оценен МВФ по паритету покупательной способности

Согласно расчетам экспертов, курс доллара в Украине в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$, в то время как обменный - 27,20 грн/$.

Из новых расчетов следует, что МВФ оценил украинскую гривну даже дороже, чем составители индекса Биг-Мака.

В отчете Международного валютного фонда также говорится, что номинальный ВВП на одного украинца в нынешнем году, если учитывать текущие цены, составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности - $12,710 тысяч.

Напомним, гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами

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