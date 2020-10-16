Евро и доллар развели в разные стороны

Курсы доллара и евро вновь удивят украинцев в обменниках

Свежий курс валют был опубликован на портале Национального банка.

Так, сегодня, 16 октября, государственный регулятор решил ослабить курс гривны по отношению к американскому доллару на две копейки.

На межбанковском рынке курс доллара в продаже упал на 0,5 копейки до 28,345 гривен/$, курс в покупке до 28,33 гривен/$.

Что касается курса евро, то его Национальный банк ослабил на целых 21 копейку до 33,17 гривен. На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,15 гривен.

Таким образом, курс валют на сегодня, 16 октября, от НБУ установлен на следующем уровне:

$100 - 2833,65 гривен (+0,0201 грн)

100 евро – 3317,64 гривен (-0,2171 грн).

Ранее мы рассказывали о невероятном курсе доллара в Украине, который был представлен Международным валютным фондом.

Так, эксперты решили оценить курс гривны к доллару по паритету покупательной способности. Согласно расчетам МВФ, курс доллара в Украине в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$, в то время как обменный - 27,20 грн/$.

Таким образом, МВФ оценил украинскую гривну даже дороже, чем составители индекса Биг-Мака.

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