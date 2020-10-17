Погода в Україні 17 Жовтня споганиться остаточно, сильних дощів вдасться уникнути лише двох регіонів

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

На західній частині країни очікуються тотальні зливи, що супроводжуватиметься похолоданням до 7-16 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 5 до 10 вище нуля.

Схожа ситуація буде і на півночі України. Повітря буде в районі 9-13 тепла, а вночі показник впаде до 6-10 градусів за Цельсієм.

У центральних областях сьогодні будуть особливо сильні зливи. Попри це, очікується потепління до 12-22 градусів тепла. Вночі ж похолодає до 8-14 зі знаком "плюс".

Ще тепліше буде на півдні України. Стовпчик термометра покаже вдень від 19 до 24 градусів тепла. Вночі їх змінять 13-17 тепла. Дощі накриють абсолютно всіх.

Трохи іншою картина буде на сході України: дощі накриють всіх, крім жителів Донецької та Луганської областей. Тут очікується 20-24 тепла, а вночі різко похолодає: від 9 до 13 зі знаком «плюс».

В Укргідрометцентрі стверджують, що жителів столиці та області сьогодні чекає особливо сильні дощі. Повітря буде в районі 8-15 градусів зі знаком "плюс". Вночі їх змінять менш комфортні 6-11 тепла.

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