Дождливая погода пока не планирует покидать территорию Украины
Новый прогноз на сегодня, 16 октября, обнародовала пресс-служба Укргидрометеоцентра.
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По прогнозам синоптиков, сегодня преимущественно будет теплая и облачная погода, но в некоторых регионах возможны дожди.
К дождям должны быть готовы жители западных, северных, Харьковской и Полтавской областей. Ветер в западных и северных областях преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на остальной территории юго-западный, 7-12 м/с.
Температура на Западе ожидается ночью 4-9° тепла, а днем до +13 градусов; в северных областях ночью будет от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов. В остальных регионах ночью 9-14 градусов, днем 18-23.
Также дожди сегодня, 16 октября, возможны в Киеве. Ветер, как прогнозируют синоптики, будет юго-западным с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +15, а ночью похолодает на несколько градусов.
Ранее мы рассказывали, когда в Украину придут заморозки. До 16-17 октября в Украине будет тепло, температура воздуха будет составлять до +23 на юге, до 20 градусов на севере. В западных регионах будет чуть прохладнее, до 18-19 градусов
А приход похолодания запланирован на 16 октября, и первыми оно затронет западные регионы. Днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов, а ночью упадут до +10: заморозки возможны в Киевской, Житомирской и Сумской областях, а в Карпатах синоптики ожидают снег.
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