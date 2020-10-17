Погода в Украине 17 октября испоганится окончательно, сильных дождей удастся избежать лишь двух регионов

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

На западной части страны ожидаются тотальные ливни, что будет сопровождаться похолоданием до 7-16 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от 5 до 10 выше нуля.

Похожая ситуация будет и на севере Украины. Воздух будет в районе 9-13 тепла, а ночью показатель упадет до 6-10 градусов по Цельсию.

В центральных областях сегодня будут особенно сильные ливни. Несмотря на это, ожидается потепление до 12-22 градусов тепла. Ночью же похолодает до 8-14 со знаком «плюс».

Еще теплее будет на юге Украины. Столбик термометра покажет днем от 19 до 24 градусов тепла. Ночью их сменят 13-17 тепла. Дожди накроют абсолютно всех.

Немного иной картина будет на востоке Украины: дожди накроют всех, кроме жителей Донецкой и Луганской областей. Здесь ожидается 20-24 тепла, а ночью резко похолодает: от 9 до 13 со знаком «плюс».

В Укргидрометцентре утверждают, что жителей столицы и области сегодня ждет особенно сильные дожди. Воздух будет в районе 8-15 градусов со знаком «плюс». Ночью их сменят менее комфортные 6-11 тепла.

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