30-річна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова розпалила публіку несподіваними позами в міні-сукні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала стрункі ніжки в чорному міні-вбранні.

Блондинка накинула лакований жакет з зеленими розводами та прийняла жарку позу прямо на сходах. Розпластавшись на щаблях, Міша задерла голову і доторкнулася пальцями підборіддя. При цьому її й без того коротке плаття трохи задралося ще більше. Всім своїм виглядом артистка намагалася зобразити томну красуню.

На іншому фото, Романова вже поводилася трохи скромніше, просто спускаючись зі сходів.

"Сьогодні ... П'ятничка😏з хороших новин поки ... Все😂", - підписала фото співачка, намагаючись пояснити свій пустотливий настрій тим, що попереду вихідні.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Найкраща новина!! 👍🙌🏻💥"

"Шикарна😍"

"Шикарні ніжки, спасибі ✊ 💦 "

"Якийсь наряд не за віком або ...🤔"

"Фігура відпад"

Раніше ми повідомляли, Романова здивувала чуттєвим образом в піджаку забарвлення "гусяча лапка", і при цьому без штанів. Засмагла красуня пригладила волосся назад та зухвало відставила ніжку.

"Вже прилетіла додому з Єгипту і досі під великим враженням", - підписала це "смачне" фото Міша.

"Шикарна", "розкішна", "Міша ти на фото приголомшливо виглядаєш", "Богиня", "Найсоковитіша", "а де білизна?", - відреагували шанувальники.

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