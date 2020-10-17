Зірка зараз підкорює красою, а як було раніше?

Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, розбурхала своїми пишними формами

Модель приміряла шовкову сукню з пікантним декольте, з якого виглядали груди, передає Politeka.net.

Бюст виставився з великого вирізу, при цьому тканина сильно натягнулася від напруги.

Наряд поблискував від світла, обтягнувши тонку талію. Завершили образ зірки різні прикраси. Кошкіна розпустила хвилясте волосся, з-під яких визирали блискучі сережки.

На іншому фото блогерка постала в іншому образі, а також в юному віці, коли губи її були не такими пухкими.

"Кошкіна Яна Вікторівна", - написали автори поста в одній з груп.

За добу пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Допомога залу потрібна, розкажіть про цю дівчинку, хто, що знає. Я думаю, що лайки вона отримує не за красиві фото, а за щось зроблене в цьому житті. Хто, що знає, діліться, а то якось глухий кут виходить", " чергова пустушка...", "Кицька ще так"," маленька ще для Вікторівни"," постійно в ескорт позах і ескорт фото", " через цур фатальна! Саме не "надто", а через цур мене! Цур", " на Яну дуже схожа. Як її? Ну-уу цю, як блін прізвище 🙄", "Класна дівчина 👍 😘 😘 молодець старається", "Ухх! Яка тітка кішка!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна не тільки постала в білизні і купальниках, але і зовсім топлес.

Будь зірка в чорній сукні, або в крихітному бікіні - скрізь виділяються її вразливі форми. Великий бюст виглядав дуже апетитно для всіх представників чоловічої статі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

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