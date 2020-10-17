Звезда сейчас покоряет красотой, а как было раньше?

Российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, взбудоражила своими пышными формами

Модель примерила шелковое платье с пикантным декольте, из которого выглядывала грудь, передает Politeka.net.

Бюст выставился из большого выреза, при этом ткань сильно натянулась от напряжения.

Наряд поблескивал от света, обтянув тонкую талию. Завершили образ звезды различные украшения. Кошкина распустила волнистые волосы, из-под которых выглядывали сверкающие сережки.

На другом фото блогерша предстала в другом образе, а также в юном возрасте, когда губы ее были не такими пухлыми.

"Кошкина Яна Викторовна 🐱 🐬", - написали авторы поста в одной из групп.

За сутки пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Помощь зала требуется, расскажите об этой девочке, кто, что знает. Я думаю, что лайки она получает не за красивые фото, а за что-то сделанное в этой жизни. Кто, что знает, делитесь, а то как-то тупик получается", "Очередная пустышка...", "Киска ещё так", "Маленькая еще для Викторовны", "Постоянно в эскорт позах и эскорт фото", "Через чур роковая! Именно не "чересчур", а через чур меня! Чур", "На Яну очень похожа. Как её? Ну-уу эту, как блин фамилия 🙄", "Классная девушка 👍😘 😘молодец старается", "Ухх! Какая тётя кошка!", - написали пользователи сети.

Напомним, Яна Кошкина не только предстала в белье и купальниках, но и вовсе топлес.

Будь звезда в черном платье, или в крохотном бикини - везде выделяются ее впечатлительные формы. Большой бюст смотрелся очень аппетитно для всех представителей мужского пола.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

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