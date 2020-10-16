Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала образом після того, як розповніла

Анастасія постійно розбурхує образами під час самих різних заходів. Скандальна балерина не соромиться розповідати про своє життя, демонструвати пишні застілля і також показувати себе явно в нетверезому вигляді.

При цьому балерині часто згадують, що в минулому вона виглядала зовсім інакше і її тепер просто не впізнати. На фото "в молодості і зараз" добре розглянути зовсім не плоский, а скоріше роздутий, але добре втягнутий живіт балерини і її давно втратила форму груди.

Кадри Волочкової без обробки вражають мережу, адже не ясно, як вона так багато тренується і все одно виглядає повною і помітно змарнілою. Сама ж Настя запевняє, що харчуючись одним відвареним шпинатом без солі, і натертим сиром з лаймом, вона дуже схудла.

Ось що пишуть в мережі:

"Перш ніж порівнювати Волочкова, ви на себе подивіться в молодості і зараз. Дивуюся, що за люди...; Ось що алкоголь робить з людьми! Можна використовувати як плакат для антиалкогольної пропаганди))); марно, хоч плакати вішайте, хоч що😂у кожного своя голова на плечах!; З часом всі люди змінюються, роки своє бере; П'яна вишня; вік теж має значення, не кажучи вже про алкоголь....».

Ми також писали, що Анастасія продовжує влаштовувати саму незвичайну рекламу з будь-якого приводу. Скандальна балерина рекламує пилососи, укладальників плитки, кулери для води, служби з доставки дров або компанії з перешивки меблів.

Нещодавно Волочкова влаштувала цілу рекламу Для виробника свічок. Позуючи вдома без макіяжу і в простому костюмі, знаменитість заговорила про продукцію, але була знову висміяна. На анти-фанатських групах не поскупилися на критику для Волочкової:

"коли без розуму від циліндричних предметів..🙄 😆 церковна свічка в кавуні і свічки на залучення удачі відмінно поєднуються в склепі Православної?🥴 ; Швидше за все відео старе! Після ночі без електрики, Наська досі приходить до тями; Ну все. Вважай наречений в кишені. і коли пальці і так як щупальця, та мосластие, а тут френч прямокутний Білий до половини нігтя і пальці все як однієї довжини, ну хоррор ж...🙈🤣».

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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