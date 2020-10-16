Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила образом после того, как росполнела

Анастасия постоянно будоражит образами во время самых разных мероприятий. Скандальная балерина не стесняется рассказывать о своей жизни, демонстрировать пышные застолья и также показывать себя явно в нетрезвом виде.

При этом балерине часто вспоминают, что в прошлом она выглядела совершенно иначе и ее теперь просто не узнать. На фото «в молодости и сейчас» хорошо рассмотреть вовсе не плоский, а скорее раздутый, но хорошо втянутый живот балерины и ее давно потерявшую форму грудь.

Кадры Волочковой без обработки поражают сеть, ведь не ясно, как она так много тренируется и все равно выглядит полной и заметно осунувшейся. Сама же Настя уверяет, что питаясь одним отварным шпинатом без соли, и натертым сыром с лаймом, она очень похудела.

Вот что пишут в сети:

«Прежде чем сравнивать Волочкова, вы на себя посмотрите в молодости и сейчас. Поражаюсь, что за люди...; Вот что алкоголь делает с людьми! Можно использовать как плакат для антиалкогольной пропаганды))); Бесполезно, хоть плакаты вешайте, хоть что😂У каждого своя голова на плечах!; Со временем все люди меняются , годы своё берёт; Пьяная вишня; Возраст тоже имеет значение , не говоря уже об алкоголе....».

Мы также писали, что Анастасия продолжает устраивать самую необычную рекламу по любому поводу. Скандальная балерина рекламирует пылесосы, укладчиков плитки, куллеры для воды, службы по доставке дров или компании по перешивке мебели.

Недавно Волочкова устроила целую рекламу для производителя свечей. Позируя дома без макияжа и в простом костюме, знаменитость заговорила о продукции, но была снова высмеяна. На анти-фанатских группах не поскупились на критику для Волочковой:

«когда без ума от цилиндрических предметов..🙄😆 церковная свеча в арбузе и свечи на привлечение удачи отлично сочетаются в склепе православной?🥴; Скорее всего видео старое! После ночи без электричества,Наська до сих пор приходит в себя; Ну усе. Считай жених в кармане. и Когда пальцы и так как щупальца, да мосластые, а тут френч прямоугольный белый до половины ногтя и пальцы все как одной длины, ну хоррор же...🙈🤣».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."