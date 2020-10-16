Андрій Данилко та його колега Інна Білокінь з'являться на "Танцях з зірками"

Артисти в образах співачки Вєрки Сердючки та її "мами" прибудуть на популярний проєкт не просто так, передає Politeka.net.

Виявляється, на шоу відбудеться "Вечір Сердючки", а пари будуть танцювати під хіти відомої виконавиці.

Дану новину повідомили на офіційній сторінці "Танців", підкріпивши фото дуету. Сердючка і її "мама" позували в блискучих нарядах. Вєрка одягла свою знамениту зірку на голову. Завершили образ обох сині маски, які так актуальні в розпал пандемії.

"Такого неймовірного ефіру на #танціззірками ще не було 🎉... Тебе чекає особливий "вечір Сердючки", в якому пари будуть танцювати під легендарні хіти артистки в новому звучанні.

Також VERKA SERDUCHKA (@v_serduchka) стане четвертою запрошеною суддею і разом з Катериною Кухар, Владом Ямою та Григорієм Чапкісом оцінюватиме виступи учасників.

І це ще не всі сюрпризи. Стеж за новинами, ми тебе обов'язково здивуємо.

Чекаєш восьмий прямий ефір?",- написали автори поста.

За дві години пост зібрав майже 8000 лайків.

"Це буде яскравий ефір💥 💥 💥", " незвично, чекаю👑", " позитив буде танцювати?", "Прикольно)", " краще за всіх очікувань! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Обожнюю🔥 🔥", "ОУ май гад🔥", "раді звичайно,але це ж порушує вашу ж тему про те,що тільки колишні учасники можуть сісти в крісло", "маячня", "повна маячня", "вау! Крута ідея запросити Данилка! Дуже чекаю!", "Це буде просто бомба, я чекаю з нетерпінням цю неділю і шоу !!! 😍😍😀🔝👍👍👏", "Дуже шкода, що під дешеву попсу, балалайну Сердючки виступатимуть конкурсанти! Дно 1 + 1 пробивається!",- написали користувачі мережі.

Нагадавши, Моложава мама Вєрки Сердючки ошелешила зухвалою витівкою на камеру:»шикарна тітка".

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