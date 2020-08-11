Мама Верки Сердючки похасталась новым кадром летнего отдыха

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Instagram-страницу артистки Инны Белоконь, которая известна образом мамы Верки Сердючки.

Артистка позирует на фоне моря. Ее лицо прикрывают солнцезащитные очки, а глубокое декольте подчеркивает пышный бюст. Губы артистка сложила, как для поцелуя.

«Айлавью от тети Моти...», - подписала она снимок.

Отметим, игривый кадры вызвал бурную реакцию в Сети.

«Тете Моте не спрятаться от нашей любви», «Класс», «Взаимно», «Ловите взаимное лавью!!!», «Айлавью тоже❤️», «Безумно классный цвет воды!!!», «И тёте Моте от нас большой и с кисточкой!», «Тетя Мотя , я тебя Люблю», «и вам того же», - пишут фолловеры артистки в комментариях.

Напомним, ранее популярную украинскую исполнительницу Верку Сердючку с "мамой" заметили во время выступления прямо в одном из фонтанов Крещатика. Артисты устроили шоу на глазах у прохожих, исполнив песню Make It Rain Champagne и искупавшись в фонтане.

На фото с выступления Сердючки можно увидеть, как артистка веселится в фонтане с подтанцовкой в компании полуголых парней и своей «мамы» с бутылкой шампанского.

Напомним, Верка Сердючка с безбашенной мамой устроили пляски в фонтане: «полуголые мужчины, шампанское и…»

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