Не каждая женщина может позволить себе быть смешной

Верка Сердючка мило поздравила с днем рождения свою «маму» забавным фото

10 октября украинская артистка Инна Белоконь, известная своим сценическим образом «мамы» Верки Сердючки, отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 52 года. По этому поводу на официальной странице Верки в Инстаграм появился новый пост, передает Politeka.net.

В публикации Верка поздравила свою коллегу с праздником.

«С днем рождения, дорогая Инна!», - говорится в подписи.

Свою запись Сердючка в исполнении Андрея Данилко сопроводила множеством смайликов, в том числе в виде многочисленных бокалов пива.

Также артист опубликовал черно-белую фотографию Белоконь. На ней актриса позирует без традиционного образа мамы Верки Сердючки. При этом, она замерла в забавной позе, показывая язык в камеру. Стоит отметить, что на снимке она выглядит очень молодо.

Поклонники знаменитости тут же присоединились к поздравлениям своего кумира в комментариях.

«Ура! С днём Рождения, самая позитивная и самая лучшая мама Украины», «Ну Мамуля!! Шикарная Тётка», «Не каждая женщина может позволить себе быть смешной!!! Здоровья Инне и оставаться энергичной и позитивной!», «Инну поздравляю с Днём рождения, здоровья неиссякаемого, любви, удачи, вдохновения, семейного тепла и позитива во всем», «Красотка от Бога», «Это экстаз!!! С днем рождения, Инночка», «Хоть бы расчесалась», - пишут украинцы под постом звезды.

Напомним, помолодевшая мама Верки Сердючки ошеломила внешностью в день рождения: "Лет 20 максимум".

Как сообщала Politeka, выяснилось, куда пропала Верка Сердючка: "Сил нет, а поэтому и особого желания тоже".

Также Politeka писала, что изменившаяся Верка Сердючка показала новую себя, шортики - отпад: "Мама, я влюбилась!".