Артистка Инна Белоконь, больше известная публике как мама Верки Сердючки, заинтриговала поклонников своей публикацией в соцсети

На странице в Инстаграм она поделилась фотографией с Андреем Данилко, он же на сцене Верка Седючка, сделанной за кулисами шоу «Танці з зірками», передает Politeka.net.

Оба артиста – без концертных костюмов и грима. На Инне – черная кожаная курка, Андрей – в черной кепке, такого же цвета реглане, а на лице – черная маска, которая сползла на подбородок. Они взялись за руки и словно повторяют танцевальное движение, выставив их вперед.

«Колдунья НАТА предсказала победителей шоу этого сезона😜😜», – подписала снимок Белоконь.

Отметим, что сегодня Инне Белоконь исполняется 52 года. На фото же женщина совершенно не выглядит на свой возраст!

В комментариях пользователи не забыли поздравить любимую артистку.

«Инна Викторовна, Вы – замечательная и талантливая, Вас и в «Танцях з зірками» ждал бы успех!🌹 Уже 10-е, поэтому я хочу поздравить Вас с Днем рождения!🎉🎁🎂 Пусть сбываются все Ваши желания и мечты, а впереди ждет только удача и успех, большая радость и счастье, благополучие и процветание, бескрайняя любовь близких и родных Вам людей. Всех Вам благ!🙏❤», «Вам на этой фотке как лет 20 максимум😉, вот что юмор с людьми делает! Обожаю вас обоих! Спасибо что делитесь своим позитивом! ❤️❤️❤️», – пишут поклонники.

Напомним, Верка Сердючка с безбашенной мамой устроили пляски в фонтане: «полуголые мужчины, шампанское и…».

Как сообщала Politeka, озорная мама Верки Сердючки ошарашила мокрыми развлечениями: «О боже, осторожно там».

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала красавчика-мужа и поразила видом в обычной жизни: редкое фото.