Андрей Данилко и его коллега Инна Белоконь появятся на "Танцях з зірками"

Артисты в образах певицы Верки Сердючки и ее "мамы" прибудут на популярный проект не просто так, передает Politeka.net.

Оказывается, на шоу состоится "Вечер Сердючки", а пары будут танцевать под хиты известной исполнительницы.

Данную новость сообщили на официальной странице "Танців", подкрепив фото дуэта. Сердючка и ее "мама" позировали в блестящих нарядах. Верка надела свою знаменитую звезду на голову. Завершили образ обоих синие маски, которые так актуальны в разгар пандемии.

"Такого невероятного эфира на #танціззірками еще не было 🎉... Тебя ждет особый «Вечер Сердючки», в котором пары будут танцевать под легендарные хиты артистки в новом звучании.

Также VERKA SERDUCHKA (@v_serduchka) станет четвертой приглашенной судьей и вместе с Екатериной Повар, Владом Ямой и Григорием Чапкисом будет оценивать выступления участников.

И это еще не все сюрпризы. Следи за новостями, мы тебя обязательно удивим.

Ждешь восьмой прямой эфир?", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал почти 8000 лайков.

"Это будет яркий эфир 💥💥💥", "Необычно, жду 👑", "Позитив будет танцевать?", "Прикольно)", "Лучше всех ожиданий! ❤️❤️❤️", "Обожаю 🔥🔥", "ОУ МАЙ ГАД🔥", "Рады конечно,но это же нарушает вашу же тему про то,что только бывшие участники могут сесть в кресло", "Бред", "Полный бред", "Вау! Крутая идея пригласить Данилко! Очень жду!", "Это будет просто бомба, я жду с нетерпением это воскресенье и шоу !!! 😍😍😀🔝👍👍👏", "Очень жаль, что под дешевую попсу, балалайну Сердючки будут выступать конкурсанты! Дно 1 + 1 пробивается!", - написали пользователи сети.

Напомним, моложавая мама Верки Сердючки ошарашила дерзкой выходкой на камеру: «Шикарная тетка».

Как сообщала Politeka, помолодевшая мама Верки Сердючки ошеломила внешностью в день рождения: "Лет 20 максимум".

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