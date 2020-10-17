42-річна співачка Ані Лорак поділилася своєю радістю

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram.

16 жовтня співачка представила свій головний осінній хіт - "страждаємо і любимо".

Композиція заснована на реальних подіях. Пісня розповідає про почуття закоханих людей: як часом все непросто і неоднозначно.

Співачка приймає привітання з прем'єрою. Зокрема колегу привітала і українська співачка Настя Каменських.

Зазначимо, Лорак буквально світиться від щастя через таку реакцію колег і шанувальників на її нове творіння.

У "сторіс" вона опублікувала звернення в якому подякувала за підтримку і похвалилася розкішним букетом квітів.

"Мої дорогі, спасибі всім за теплі слова. Щаслива, що пісня вам сподобалася. З прем'єрою всіх нас. Я тут щаслива, вся в кольорах від моїх шанувальників. Спасибі величезне за підтримку", - сказала Лорак.

"Я прожила цю пісню від початку і до кінця, тому що зовсім недавно відчувала подібні почуття, це моя особиста історія. "Страждаємо і любимо" — дуже багатогранна композиція, як, власне, і саме почуття любові. Адже в ньому можуть поєднуватися дуже різні емоції: радість і біль, спокій і тривога, сльози і безмежне щастя. Впевнена, в цьому треку кожен знайде щось своє", - розповідала раніше лорак про нову пісню.

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