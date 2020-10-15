Популярная исполнительница Ани Лорак поделилась личными переживаниями с журналистами

Артистка приняла участие в блиц-интервью ТаблоID, где рассказала о своих страхах и самых больших потерях.

По словам Лорак, если бы она могла вернуть в свою жизнь что-то потерянное, она вернула бы своего старшего брата. Как известно, брат артистки погиб в Афганистане, когда ей было 9 лет. Именно он разглядел в Каролине талант певицы. Для артистки смерть родного человека была большим ударом.

В интервью Ани отметила, что самым ранним воспоминанием из детства для нее является воспоминание с братом.

«Мне четыре года, и я впервые пою с моим старшим братом, который аккомпанировал мне на гитаре», - рассказала певица.

Самым большим разочарованием в своей жизни Лорак считает измену. А самый большой страх певицы на сегодняшний день – это темнота.

Ани Лорак отметила, что если бы снимали фильм о ее жизни, ее могла бы сыграть Элизабет Тейлор.

Кроме этого, артистка рассказала журналистам, в какие моменты жизни ей было больше всего стыдно.

"В такие моменты, когда вспомнила, что забыла сказать "спасибо", или поздравить дорогого мне человека с Днем рождения", - добавила Лорак.

Напомним, что Ани Лорак в шляпке смогла удивить новым преображением: "Выглядит на 18".

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