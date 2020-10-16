Українська модель Міла Кузнєцова покрасувалася 13-м розміром грудей

Знаменита красуня поділилася яскравими кадрами в "сторіс" на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net.

Кузнєцова вирішила поділитися кадрами закулісся показу одягу.

"Останні приготування до виходу. На мені такий бомбезний білий костюм. Остання проходочка перед виходом. Рррр, дівчата. Так наша Морська колекція готується до виходу. Ррррр, мяу", - говорить модель, зображуючи грайливу кішечку.

При цьому вона крутиться на всі боки, намагаючись показати, що відбувається перед показом. Але звичайно, ж не забула модель приділити увагу своїй головній гордості, демонструючи понад пишні форми на камеру.

Нагадаємо, раніше красуня похвалилася формами в яскраво-червоній сукні з поясом, особливістю якого стало бездонне декольте. Ще однією родзинкою можна назвати напівпрозору тканину на плечах, прикрашену декоративними квітами. В якості взуття Міла вибрала стильні бежеві туфлі на шпильках.

Не менш ефектно виглядає Кузнєцова і в спортивному одязі.

Нагадаємо, Українка з 13-м розміром бюста приголомшила видом у бездонному декольте: "нахилилася перед камерою і…»

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста запалила в компанії двох мачо і розбурхала сміливим декольте: "Головна квіточка вечора"

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром бюста приголомшила видом в ризикованому декольте: "хочеться зануритися обличчям"