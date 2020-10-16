Украинская модель Мила Кузнецова покрасовалась 13-м размером груди

Знаменитая красотка поделилась яркими кадрами в «Сторис» на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

Кузнецова решила поделиться кадрами закулисья показа одежды.

«Последние приготовления к выходу. На мне такой бомбезный белый костюм. Последняя проходочка перед выходом. Рррр, девчонки. Так наша морская коллекция готовится к выходу. Ррррр, мяу», - говорит модель, словно в образе игривой кошечки.

При этом она крутится на все стороны, пытаясь показать, что происходит перед показом. Но конечно, же не забыла модель уделить внимание своей главной гордости, демонстрируя сверх пышные формы на камеру.

Напомним, ранее красотка похвасталась формами в ярко-красном платье с поясом, особенностью которого стало бездонное декольте. Еще одной изюминкой можно назвать полупрозрачную ткань на плечах, украшенную декоративными цветами. В качестве обуви Мила выбрала стильные бежевые туфли на шпильках.

Не менее эффектно выглядит Кузнецова и в спортивной одежде.

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