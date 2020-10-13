Украинская модель и обладательница груди 13-го размера Мила Кузнецова впечатлила откровениями о своих формах

Как пишет Politeka.net, красотка разместила в соцсети "Инстаграм" горячее селфи, на котором предстала в платье с бездонным декольте. Она слегка наклонилась к камере, показав пышный бюст во всей красе, а свободной рукой поправила волосы, собранные в хвост.

"Некоторые думают, что в слове "бодипозитив" главная часть - "боди". А вот и нет! В нем главное - "позитив". Бодипозитив - это история не о теле, а о любви и принятии. Себя и других", - заявила Мила Кузнецова в описании. - "Улыбка и хорошее настроение - важнейшая часть бодипозитива, но они сами подтянутся, если перестать загоняться и начать жить ;) И доложу я вам, мало на свете есть людей, настолько позитивных и бодипозитивных одновременно, как я и мои подписчицы В нас столько любви и тепла - хватит, чтобы весь мир обнять".

Пользователи социальной сети в комментариях оставили много теплых слов о внешности и жизненной позиции модели:

"Я впервые слышу это слово, но хочется окунуться лицом в это прекрасное место, грудь"; "Хорошая картинка вау выглядишь красивой, милая xx❤️❤️❤️"; "Мила, ты очень красиво и симпатично виглядишь, мне нравится"; "Умничка 👏"; "Прекрасная женщина".

Напомним, украинка с 13-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка: "Сокровище".

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности: "Похудела?".

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте: "Вау какой у тебя...".