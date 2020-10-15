Украинская модель Мила Кузнецова покрасовалась 13-м размером груди
Знаменитая красотка поделилась яркими кадрами в «Сторис» на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.
На фотографии Кузнецова позирует рядом с велосипедом, эффектно изгибаясь. Она наклонилась прямо перед камерой и показала свои прелести во всей красе.
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Особой пикантности снимку добавляет то, что красотка решила расстегнуть и без того тесный топ.
Кроме того, красотка похвасталась формами в ярко-красном платье с поясом, особенностью которого стало бездонное декольте. Еще одной изюминкой можно назвать полупрозрачную ткань на плечах, украшенную декоративными цветами. В качестве обуви Мила выбрала стильные бежевые туфли на шпильках.
Ранее мы рассказывали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась роскошной фигурой в экстремальном декольте
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует якобы с королевой Великобритании Елизаветой II, которая на самом деле является актером "Дизель шоу". При этом модель нарядилась в топ с экстремальным декольте, которое максимально подчеркивало ее внушительную фигуру.
Напомним, что Мила Кузнецова задвинула Олю Полякову на второй план своим декольте: «Красивее всех звезд».
А еще Politeka писала, что Мила Кузнецова соблазнила роскошными видами в экстремальном декольте: ракурс сводит с ума.
Также Politeka сообщала, что Мила Кузнецова в комбинезоне заставила мужчин глотать слюнки: "Просто в восторге".