Украинская модель Мила Кузнецова покрасовалась 13-м размером груди

Знаменитая красотка поделилась яркими кадрами в «Сторис» на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На фотографии Кузнецова позирует рядом с велосипедом, эффектно изгибаясь. Она наклонилась прямо перед камерой и показала свои прелести во всей красе.

Особой пикантности снимку добавляет то, что красотка решила расстегнуть и без того тесный топ.

Кроме того, красотка похвасталась формами в ярко-красном платье с поясом, особенностью которого стало бездонное декольте. Еще одной изюминкой можно назвать полупрозрачную ткань на плечах, украшенную декоративными цветами. В качестве обуви Мила выбрала стильные бежевые туфли на шпильках.

Ранее мы рассказывали, что модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась роскошной фигурой в экстремальном декольте

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует якобы с королевой Великобритании Елизаветой II, которая на самом деле является актером "Дизель шоу". При этом модель нарядилась в топ с экстремальным декольте, которое максимально подчеркивало ее внушительную фигуру.

Напомним, что Мила Кузнецова задвинула Олю Полякову на второй план своим декольте: «Красивее всех звезд».

А еще Politeka писала, что Мила Кузнецова соблазнила роскошными видами в экстремальном декольте: ракурс сводит с ума.

Также Politeka сообщала, что Мила Кузнецова в комбинезоне заставила мужчин глотать слюнки: "Просто в восторге".