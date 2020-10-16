Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро" показала таємні кадри із закулісся

Артистка кожен раз підкорює своїми образами, пише Politeka.net. Так, зірка з'явилася в розкішній міні-сукні, яка припала їй по фігурі.

Серябкіна позувала в шовковій сукні, під якою, можливо, не було білизни, що додавало її образу додаткової інтриги. Тканина обтягнула неймовірні форми знаменитості, зокрема, підкресливши тонку талію і оголивши стрункі ніжки.

Поверх вбрання Ольга одягла довге намисто.

Красуня стояла біля музиканта, а на другому кадрі зірку зняли побільше і вона погладила рукою по тілу.

"Збираюся вийти на сцену🤍", - підписала фото зірка.

За 15 хвилин зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Дуже дуже сексуальна", " приживеться красиво !!👏 👏 🔝 ❤ ️ 🌹 ", "Естетика✨", " як перестати закохуватися в кожну твою фотографію? 😍🤤", "Добре виглядаєте", "Гарна 😍", "Моя естетика", "Красуня😍", "Оленька як же я тебе люблю 💗💗💗💗💗💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋Бачила вчора сторіс з концерту те , що ти викладала coolest виступ🔥💜", "найкращий кумир ♥️", "Ви сама чарівність Ольга Юріївна", "Давай-давай Олька))) В тебе Все вийде))))✌👍😎🌟💯", "Ваууу, дуже красива 🤤💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна позувала в купальному вбранні з великим вирізом до пупка. Груди спокусливо випирали з декольте, ледь не показуючи погляду найінтимніші місця.

Співачка була біля моря, намагаючись прикрити очі від сонця.

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